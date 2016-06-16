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إسعاف الدقهلية: 3 حالات إغماء بين طلاب الثانوية أثناء الامتحان اليوم

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إسعاف الدقهلية: 3 حالات إغماء بين طلاب الثانوية أثناء الامتحان اليوم إسعاف الدقهلية: 3 حالات إغماء بين طلاب الثانوية أثناء الامتحان اليوم
نقلت هيئة إسعاف الدقهلية 3 حالات إغماء بين طلاب الصف الثالث الثانوى، اليوم الخميس، حيث يؤدون امتحان الكيمياء لشعبة علمى علوم، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق، لشعبة الأدبى.

وقال الدكتور هاني جميعة رئيس هيئة الإسعاف بالدقهلية "نقلنا 3 حالات إغماء بمراكز شربين وطلخا والمنصورة، وبينها حالة مغص نتيجة توتر الامتحان، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف موجودة على مسافة قريبة من اللجان بالمدرسة تحسبا لوقوع أى طارئ".


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