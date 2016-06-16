إسعاف الدقهلية: 3 حالات إغماء بين طلاب الثانوية أثناء الامتحان اليوم

نقلت هيئة إسعاف الدقهلية 3 حالات إغماء بين طلاب الصف الثالث الثانوى، اليوم الخميس، حيث يؤدون امتحان الكيمياء لشعبة علمى علوم، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق، لشعبة الأدبى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال الدكتور هاني جميعة رئيس هيئة الإسعاف بالدقهلية "نقلنا 3 حالات إغماء بمراكز شربين وطلخا والمنصورة، وبينها حالة مغص نتيجة توتر الامتحان، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف موجودة على مسافة قريبة من اللجان بالمدرسة تحسبا لوقوع أى طارئ".
>"التعليم": ضبط 17 محمولا بإحدى لجان امتحانات الثانوية.. واستبعاد رئيسها