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أسعاف المنوفية: إغماء 8 طلاب لصعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة

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أسعاف المنوفية: إغماء 8 طلاب لصعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة أسعاف المنوفية: إغماء 8 طلاب لصعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة
أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية أنه تم نقل 8 حالات إغماءات وتم إسعاف حالتين داخل لجنة الامتحانات بسبب صعوبة امتحان مادة الكمياء.

والحالات هم غادة محمود سعيد طالبة بمدرسة على بن أبي طالب، يسرى رمضان أحمد طالب بمدرسة عبد المنعم رياض بسنتريس، اسراء فوزى السيد طالبة بمدرسة الثانوية بنات الباجور، نورهان اسامة حميدو ،خلود عبد الغني عبد الحميد طالباتين بمدرسة المتطورة بالباجور، ندى عبد العزيز طالبة بمدرسة الثانوية المشتركة بالباجور،مريم خالد حواش طالبة بالمدرسة الثانوية المشتركة بنات بمدينة منوف،محمد احمد ابراهيم طالب بمدرسة سوزان مبارك بمدينة منوف،هيام علد الحكم محمد، حسناء محى محفوظ.

وأضاف مدير هيئة الإسعاف أنهم تم نقلهم إلى مستشفيات منوف، الباجور، اشمون قويسنا،وتم اسعاف حالتين منهم داخل المدرسة وهم نورهان أسامة، خلودعبد الغنى.


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