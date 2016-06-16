رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات معمل معالجة الأسنان وكسور العظام

زار الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، كلية العلوم، حيث تفقد خلالها التجهيزات النهائية بمعمل مشروع الهيدروكسى أبيتايد والذى سيتم من خلاله إنتاج مواد طبيعية تستخدم فى حشوات الأسنان، وكذلك معالجة كسور العظام.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة عزة إسماعيل عثمان عميد الكلية، والأستاذ الدكتور ماهر التونسى مدير المشروع والدكتور محمد فريد الباحث بالمشروع.

وأوضح الدكتور ماهر التونسي مدير المشروع إنه بالنسبة لجامعة المنصورة، فإن هذا المعمل يعتبر كيانا إنتاجيا ومنتجه ذو سعر عال ما يحقق مكاسب مادية للجامعة عند تسويقه، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة بعد إدراجه كوحدة ذات طابع خاص وكذلك بالنسبة للعمل الأكاديمى بالجامعة.

وأضاف "التونسى" أن الدراسات العلمية حول تطوير طريقة تحضير هذه المادة، و كذلك تحسين خواصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية سوف يثرى البحوث والنشر العلمى بالجامعة، وأوضح أن هذا المشروع هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية لإنتاج حشوات الأسنان، وكذلك معالجة كسور العظام من مواد طبيعية ويعتبر نموذجا لشباب العلماء والباحثين بالجامعات الحكومية وغيرها لقدرتهم على تسخير العلم لخدمة قضايا الوطن سواء الاقتصادية أو البيئية أو الأكاديمية.

وقام الدكتور محمد فريد الباحث بالمشروع بعرض ما تم إنجازه من المشروع، حيث تم تأسيس غرفة المعمل وتحديث بنيتها التحتية بشكل يناسب طبيعة العمل والإنتاج كما تم تأثيث المعمل بالأثاث المناسب للتعامل السهل مع الأجهزة المستخدمة، حيث قام بشرح لدور كل جهاز فى العملية البحثية والإنتاجية، وسيتم قريبا بإذن الله بدء الدراسات والقياسات العلمية الخاصة بالمادة المنتجة.

وأوضح الدكتور رضا فلفل أحد أعضاء الفريق البحثى بالمشروع، أن القياسات النهائية للمادة سوف تتم بمعمل المواد المتقدمة بجامعة نوتينجهام بالمملكة المتحدة، وقد أبدى الأستاذ الدكتور دافيد جرانت المشرف على مجموعة المواد المتقدمة بجامعة نوتينجهام سعادته على التعاون مع جامعة المنصورة فى إنجاز القياسات، ونشر النتائج وكتابة مقترحات لمشاريع مستقبلية.

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