في_إفريقيا - عبد الحفيظ: مواعيد الإفطار والإمساك في مصر مثل زامبيا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه تعرف من رجائي نصر سفير مصر في زامبيا على مواعيد الإفطار والإمساك هناك قبل سفر بعثة القلعة الحمراء لمواجهة زيسكو.

ويسافر الأهلي يوم الخميس إلى زامبيا استعدادا لخوض أولى مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين "عرفت من رجائي نصير سفير مصر في زامبيا على مواعيد الصيام والإفطار هناك قبل سفرنا".

وأضاف "لا يوجد فارق في التوقيت بين مصر وزامبيا، موعد الإفطار هو السادسة إلا ربع، وموعد الإمساك الخامسة وربع فجرا".

وتابع "درجة الحرارة في زامبيا خلال هذا التوقيت مناسبة جدا وتتراوح بين 18 و 22 درجة مئوية".

وأتم "اطمأنت من السفير على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وموعد التدريب الوحيد الذي سيخوضه الفريق في مدينة ندولا على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي".