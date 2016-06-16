جنايات الجيزة تقضى بإعدام متهمين قاما بقتل شخص وترويع المواطنين بامبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا لإدانتهما بقتل أحد الأشخاص واصابة اخرين والبلطجة فى أمبابه.

ترجع الواقعة عندما تعددت شكاوي المواطنين من قيام المتهمين ببيع المخدرات علنا وفرض اتاوات على أصحاب المحلات متخذين من احد مواقف السيارات بمنطقة البراجيل بامبابة تمركزا لنشاطهما الاجرامي وعقب توجه حملة أمنية لضبطهما اطلقا اعيرة نارية صوب القوات واصابا أمين شرطة ومجند وفرا هاربين وبعد مرور عدة أيام على الواقعة، عادا إلى المنطقة مرة أخرى وتوجها لصاحب محل حلويات وانهالا عليه طعنا بخناجر ومطواه مما ادي لمقتله لاعتقادهما أنه شهد ضدهما و اطلقوا اعيرة نارية لإرهاب سكان المنطقة وقد أصيب المجني عليهما اخرين بعاهة مستديمة على اثر قيام المتهمين بطعن احدهما والأخر بضربه بطلق خرطوش.

وقد قام بعض سكان المنطقة بتصوير ما حدث عبر كاميرا الهاتف المحمول وفي حملة أمنية بإشراف الأمن الوطني تم ضبط المتهمين وأمر المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بإحالتهما لمحاكمة عاجلة ومثلا أمام محكمة الجنايات وحضر عنهما فريقا من المحامين طالبوا باعتبار الواقعة ضرب افضي إلى موت وهو ما رفضتة المحكمة مؤكدة في أسباب حكمها أن المتهمين باتا يشكلا خطرا على المجتمع وقد جاء رأى فضيلة المفتي مؤيد لحكم اعدامهما قصاصا لما ارتكبوه من جرائم.



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