انقطاع الكهرباء عن طرابلس بليبيا 24 ساعة وتحذير من انهيار كامل للشبكة

قالت مصادر ليبية مطلعة إن العاصمة الليبية طرابلس تعانى من انقطاع الكهربائى لمدة تجاوزت 24 ساعة متصلة، ما أدى لغضب عدد كبير من المواطنين، موضحة أن تظاهرات وقطع للطرق وقع مساء أمس الأربعاء من قبل محتجين بسبب الانقطاع المستمر والدائم للتيار الكهربائى.

وحذرت الشركة العامة للكهرباء الليبية، فى بيان صحفى لها، من إمكانية حدوث انهيار كامل للشبكة الكهربائية فى طرابلس ودخول البلاد فى مرحلة الإظلام التام ( Black out).

وأوضحت الشركة الأثار الخطيرة المترتبة على حدوث هذا الانهيار، حيث ستتوقف محطات الوقود عن العمل وتتسبب فى أزمة كبيرة، لن تحل فى أقل من شهر أو شهرين، وكل الدوائر الحكومية والخدمية والمصانع والمستشفيات وورش وغيرها ستتوقف عن العمل، إضافة لتوقف مضخات المياه فى الخزانات العمومية بسبب توقف النهر الصناعى، وتنقطع الاتصالات، والأدهى من ذلك توقف (أجهزة طبية – غسيل كلى – والمواليد) فى المستشفيات وفقدان الناس لأرواحهم.

وأضاف البيان أن هذه الحالة ستؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع لأكثر 200%، وتدخل البلاد فى حالة من الفوضى الأمنية، وتزيد نسبة الحوادث والنهب والسرقات.

وناشدت الشركة الليبية جميع المواطنين بضرورة الترشيد فى استهلاك الطاقة وإطفاء الأجهزة والمصابيح الغير ضرورية، والتعاون مع الشركة فى تنظيم ساعات طرح الأحمال بحيث يمكن أن تكون ساعتين فقط بدلا من 8 ساعات.

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