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أخبار لبنان..المؤتمر الشعبى اللبنانى يكرم سفير مصر فى بيروت

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أخبار لبنان..المؤتمر الشعبى اللبنانى يكرم سفير مصر فى بيروت أخبار لبنان..المؤتمر الشعبى اللبنانى يكرم سفير مصر فى بيروت
كرم المؤتمر الشعبى اللبنانى برئاسة كمال شاتيلا السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد.

وأعرب شاتيلا- خلال حفل التكريم- عن تقديره لنشاط السفير المصرى الحيوى فى لبنان، وعمله المتواصل لتطوير العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر التى تتصدر الأمة العربية وتتصدى للمشاريع المعادية والإرهاب.
>من جانبه، أكد سفير الحرص على التواصل الدائم والوثيق مع كل القوى اللبنانية والعربية لأنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأمة العربية فى ظل التحديات التى تواجهها.
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مصر 365

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