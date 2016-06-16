أخبار لبنان..المؤتمر الشعبى اللبنانى يكرم سفير مصر فى بيروت

كرم المؤتمر الشعبى اللبنانى برئاسة كمال شاتيلا السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد.

وأعرب شاتيلا- خلال حفل التكريم- عن تقديره لنشاط السفير المصرى الحيوى فى لبنان، وعمله المتواصل لتطوير العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر التى تتصدر الأمة العربية وتتصدى للمشاريع المعادية والإرهاب.

>من جانبه، أكد سفير مصر الحرص على التواصل الدائم والوثيق مع كل القوى اللبنانية والعربية لأنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأمة العربية فى ظل التحديات التى تواجهها.

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