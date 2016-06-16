الجيش العراقى يقتل 12 إرهابيا فى هيت.. ويعتقل 27 من داعش بالفلوجة

قتلت مدفعية الفرقة السابعة بالجيش العراقى الخميس، 12 إرهابيا من تنظيم داعش بمنطقة الدولاب شمال غربى مدينة "هيت" بمحافظة الأنبار، فيما تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" من اعتقال 27 من عناصر التنظيم كانوا مختبئين بحى "نزال" بمركز مدينة الفلوجة بالأنبار.

وقالت مصادر أمنية أن قيادة فرقة المشاة 17 أمنت ضفتى جسر عباس جميل، ووقفت على الضفة اليسرى لنهر الفرات بعد تحرير منطقة الشيتى جنوب شرقى الفلوجة، مضيفة أنه تم تحرير مناطق الخضر والخضير والسالم وعزل منطقة العرسان، ورفع العلم العراقى على محطة إسالة السعدان جنوب شرق الفلوجة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات "مكافحة الإرهاب" اعتقلت عناصر من داعش كانوا مختبئين بغرف سرية بحى "نزال" بمدينة الفلوجة، وذلك خلال عمليات تفتيش للمنازل السكنية، موضحة أن أغلبهم يحملون جنسيات عربية وأجنبية. كما عثرت القوات أيضا على أسلحة متوسطة وأحزمة ناسفة ووثائق عن التنظيم.

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