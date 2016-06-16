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صراع الصفقات – دورتموند: مخيتاريان لن يرحل إلا بعد نهاية عقده الحالي

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صراع الصفقات – دورتموند: مخيتاريان لن يرحل إلا بعد نهاية عقده الحالي صراع الصفقات – دورتموند: مخيتاريان لن يرحل إلا بعد نهاية عقده الحالي

قال هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لفريق بروسيا دورتموند إن هنريك مخيتاريان نجم الفريق لن يرحل عنه إلا بعد انتهاء مدة عقده الحالية.

وكانت عددا من التقارير قد ربطت أرسنال بضم هنريك مخيتاريان خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع وجود اهتمام من مانشستر يونايتد أيضا بضم اللاعب.

وصرح فاتسكه لصحيفة "بيلد" الألمانية "كنا نتناقش مع هنريك مخيتاريان لتجديد عقده لمدة 4 أشهر".

وأَضاف "نحن نعلم الآن أنه لن يوقع على عقدا جديدا معنا، لم نعده قط بأن بإمكانه الرحيل قبل نهاية عقده هو مستمر حتى نهايته".

وتأتي تعليقات فاتسكة عقب تصريحات لمينو رايولا وكيل أعمال مخيتاريان في وقت سابق والتي قال من خلالها إن النادي قد وعده الدولي الأرميني بالسماح له بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويستمر عقد مخيتاريان مع دورتموند حتى عام 2017، وكانت عدد من التقارير قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض يقدر بـ24 مليون يورو لضم اللاعب.

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