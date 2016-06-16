صورة – عمر جابر يبدأ فترة الإعداد مع بازل

بدأ لاعب الزمالك السابق عمر جابر فترة الإعداد مع فريقه الجديد بازل السويسري.

وكان جابر قد وصل إلى سويسرا أمس الأربعاء، ودخل في فترة إعداد الفريق في بدايتها قبل بداية الموسم السويسري يوم 23 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك الصورة إعلانا لبدء فترة الإعداد.

وكان بازل قد استطاع ضم عمر جابر رسميا خلال شهر مايو الماضي بعد يمتد لأربع سنوات بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

ولم يشارك عمر جابر مع الزمالك في أي مباراة بعد توقيعه على عقود انضمامه لبازل رسميا.

وتلقى الزمالك قيمة صفقة جابر، والتي تصل لمليون و650 ألف يورو.