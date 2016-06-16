إريك داير: فيريرا كان له الفضل في التحول الكبير لمسيرتي

قال إريك داير مدافع توتنام ومنتخب إنجلترا إنه يدين بالفضل لجوزفالدو فيريرا مدرب سبورتنج لشبونة والزمالك السابق ومدرب السد القطري الحالي لأنه هو أول من دفع به للعب في مركزه الحالي بوسط الملعب.

وكان داير قد سجل لمنتخب إنجلترا هدفا في بطولة يورو 2016 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ضد روسيا والتي انتهت بنتيجة 1-1، وتضم المجموعة أيضا سلوفاكيا وويلز.

وترك فيريرا الزمالك هذا الموسم رغم حصده لثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية قال داير:"تلك الصورة تحكي كل شيء، لقد كان فيريرا أول مدرب لي في ظهوري لأول مرة مع الفريق الأول، وكان لديه إيمانا كبيرا بي".

وأَضاف "لقد كانت لحظة حاسمة في مسيرتي وفيها لعبت في مركزي الحالي ضد بورتو".

كانت تلك المباراة حينما شارك داير لمدة 10 دقائق في شهر مارس عام 2013 بوسط الملعب ضد بورتو للمرة الأولى في مسيرته تحت قيادة فيريرا.

واستطرد "لقد كان أمرا رائعا أن أنضج وأنا في أكاديمية سبورتنج، لقد أعطوني كل الاهتمام المطلوب لتعلم كرة القدم".

وتابع "أنت تلعب مباراة 7 ضد 7، بطريقة 2-3-1، فقط اثنين من المدافعين لتتحرك حولهم، لقد كانت طريقة لكي نتعلم سريعا".

وأتم "بالنسبة لي البرتغال كان موطني، وأصدقائي برتغاليين، وصديقتي برتغالية، لكن بكل وضوح أنا إنجليزي".

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الويلزي في ثاني جولات دور المجموعات، بينما واجه في وقت سابق منتخب سلوفاكيا نظيره الروسي وتفوق عليه بنتيجة 2-1.

وكان داير قد انتقل إلى توتنام في أغسطس 2014 بعقد يمتد لخمسة أعوام بقيمة صفقة 4 ملايين جنيه إسترليني.