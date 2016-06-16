الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 110 سجينًا

قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار رقم 126 لعام 2016 الصادر بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن 110 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو لانطباق شروط الافراج بالعفو عليهم.

ومن ناحية أخرى، قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى إنتهت إلى الإفراج عن 139؛نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون .