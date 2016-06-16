وزير النقل: لا زيادة فى أسعار تذاكر المترو.. والأولوية لتحسين الخدمة



> أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أنه لا زيادة فى أسعار المترو، وأن الأولوية حالياً هى تحسين الخدمة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع القطارات المكيفة الجديدة التى تم التعاقد عليها لصالح الخطين الأول والثانى للمترو، حيث تم التعاقد على 20 قطارا للخط الأول، وجار التعاقد على 13 قطارا للخط الثانى.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات على هامش جولته بمترو الأنفاق اليوم وتشغيل قطار مكيف جديد، أن أولوية الحكومة هى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وأنه من منطلق ذلك كان التعاقد مع شركة هونداى روتم الكورية لتوريد 20 قطارا للخط الأول بتكلفة 2.3 مليار جنيه.