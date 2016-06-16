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وصفة طبيعية بسيطة لعلاج فقر الدم بالعسل

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وصفة طبيعية بسيطة لعلاج فقر الدم بالعسل وصفة طبيعية بسيطة لعلاج فقر الدم بالعسل
فقر الدم أو الأنيميا من الأمراض الخطيرة المنتشرة فى العالم، تصيب ما يقرب من 2 مليار شخص على مستوى العالم، وهى أكثر من 400 نوع من الأنيميا، ومن أشهر أنواعها: أنيميا نقص الحديد وأنيميا نقص الفيتامينات وفقر الدم اللاتنسجى وأنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية وفقر الدم الانحلالى.

أعراض فقر الدم أو الأنيميا


>وكشف تقرير نشر بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكى عن أبرز الأعراض المصاحبة لمرض الأنيميا، وتشمل: الإعياء والتعب وشحوب لون الجلد وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس والدوخة وبرودة الأطراف والصداع.

علاج فقر الدم بالعسل


>وفى السياق ذاته كشف الموقع الأمريكى "homeremediesforlife" عن علاج جديد للأنيميا باستخدام العسل الأسود، نظرا لاحتوائه على تركيزات عالية من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب مركب، وهى كلها عناصر غذائية هامة لزيادة أعداد كريات الدم الحمراء، كما يتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض، ولذا فيمكن استخدامه لمرضى السكر ولكن بكميات قليلة.

طريقة التحضير


>نصح التقرير بخلط ملعقتين صغيرتين من العسل الأسود، وملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء، مع تناول هذا المشروب يوميا، مضيفا أنه سيساهم فى علاج الأنيميا، خاصة أن كل 100 جرام من العسل الأسود يحتوى على 4.7 مجم من الحديد.

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