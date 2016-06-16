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مصرع شاب غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة فى ظروف غامضة

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مصرع شاب غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة فى ظروف غامضة مصرع شاب غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة فى ظروف غامضة
لقى شخص مصرعه غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بوجود غريق بترعة المحمودية أمام كوبرى الهويس بعزبة راضى دائرة القسم.

وتبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى أحمد نور الدين عوض الله 30 سنة ومقيم الحدائق دائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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