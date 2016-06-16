حبس عامل ديكور قتل شقيقته لسوء سمعتها بالمنوفية

قرر المستشار محمد زيادة رئيس نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس عامل ديكور بقرية عرب أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بقتل شقيقتة لسوء سمعتها أربعة أيام على ذمة التحقيقاتز

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من العثور على جثة رباب عبد الرحمن حافظ عبد المطلب 31 عاما مطلقة ومقيمة عرب أبو ذكرى داخل منزله غارقة فى دمائها، وعلى الفور قرر العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة حسين غنيم مفتش مباحث مركزى قويسنا وبركة السبع، الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، والنقيب أحمد سرور معاون المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبرين السريين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها إبراهيم عبد الرحمن حافظ 29 عاما عامل ديكور بدولة الإمارات، وتم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة لسوء سمعتها وقيامها بأعمال منافية للآداب، وأنه حضر من الإمارات للانتقام لشرفه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عامل ديكور يقتل شقيقته لسوء سمعتها بالمنوفية

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