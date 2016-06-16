الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية بالحوامدية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، على حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات المتواجدة بمنطقة الحوامدية، وذلك بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق.

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