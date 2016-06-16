أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية بالحوامدية دون إصابات

Google+ Print
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية بالحوامدية دون إصابات الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية بالحوامدية دون إصابات
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، على حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات المتواجدة بمنطقة الحوامدية، وذلك بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق.


>السيطرة على حريق فى مصنع للملابس الطبية بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365