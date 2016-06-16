مصرع طفل فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالبحيرة

لقى طفل مصرعه فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة النوبارية بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بحادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية بالكيلو 71 دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "إبراهيم رضا خطاب" 10 سنوات طالب ومقيم بالعامرية فى الإسكندرية الطريق المشار إليه وبمكان الحادث اصطدمت به السيارة رقم ل ب 5135 ملاكى قيادة "ص.ع.ج" 23 سنة ما أدى إلى وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة