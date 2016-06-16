اختفاء 29 وصفة طبية "مخدرة" من منشآت صحية في أبوظبي

أصدرت هيئة الصحة في أبو ظبي تعميما إلى جميع الصيدليات والمستشفيات العاملة في الإمارة بفقدان 29 نموذجا لوصفات طبية مراقبة "مخدرة" من ثلاث منشآت صحية في أبوظبي.

وقالت الهيئة إن الوصفات المفقودة في أبوظبي تحمل الأرقام المتسلسة من 1978786 إلى 1978800 والأرقام من 2278437 إلى 2278450 والأرقام من 2152649 إلى 2152650 .

وطلبت الهيئة من جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة والصيدليات في إمارة أبوظبي بالانتباه إلى الأرقام المتسلسلة الموجود على نموذج الوصفة (المراقبة) وفي حال وصول إحداها فإنه يمنع صرف الدواء وإبلاغ ضابط الأدوية المخدرة أو قسم التفتيش في هيئة الصحة، التدقيق على الوصفات التي تم صرفها منذ 7 مايو 2016 ومن ثم إبلاغ الهيئة في حال وجود صرف أدوية لوصفات تحمل الأرقام المذكورة.

يشار إلى أن مدمني المخدرات يتحايلون لصرف الأدوية المراقبة مثل الترامادول واستخدامها بطرق غير مشروعة.