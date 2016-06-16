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مدير مستشفى بنها الجامعى: خصم 3 أيام من ممرضى العناية لتركهم العمل دون سبب

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مدير مستشفى بنها الجامعى: خصم 3 أيام من ممرضى العناية لتركهم العمل دون سبب مدير مستشفى بنها الجامعى: خصم 3 أيام من ممرضى العناية لتركهم العمل دون سبب
نفى الدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفى بنها الجامعى ما تردد بشأن تأخر إدارة المستشفى عن صرف كادر الممرضين لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الكادر تم تطبيقه فعليا منذ شهر مارس الماضى وما تم تأخيره هو شهر واحد فقط بسبب الإجراءات الجديدة فى عملية الصرف.

وأشار عبد السلام إلى أن الممرضين أهملوا فى العمل ومسئولياتهم تجاه المرضى، حيث ترك بعضهم مواقعه فى قسم العناية المركزة دون أى سبب، وهو ما دفع إدارة المستشفى لاتخاذ قرار بخصم 3 أيام من المقصرين حفاظا على صحة المرضى وتطبيق القانون، فقاموا بتقديم بلاغ كيدى ضد المستشفى.

وكان 35 ممرضا من العاملين بمستشفى بنها الجامعى تقدموا ببلاغ إلى قسم ثان بنها، يفيد بتضررهم من عدم صرف الإضافى والكادر وبعض المستحقات المالية.

وفوض الممرضون كل من، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسين 26 سنة، ممرض بمستشفى بنها الجامعى، وإسراء عادل محمد تهامى 30 سنة ممرضة، للإبلاغ عنهم، حيث قررا بتضررهما وباقى زملائهما من الدكتور محمد عبد السلام مدير المستشفى، وأحمد معتمد مدير حسابات المستشفى، وهنية أبو العزم رئيسة التمريض بالمستشفى، لعدم صرف تلك المستحقات منذ تاريخ 15/12/2015 حتى الآن وطلبا إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


>ممرضو مستشفى بنها الجامعى يتهمون المسئولين بعدم صرف مستحقاتهم المالية
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