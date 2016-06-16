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بالصور.. رئيس مركز الداخلة يتابع رصف الطريق الدائرى ومحطتى مياه شرب بموط

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بالصور.. رئيس مركز الداخلة يتابع رصف الطريق الدائرى ومحطتى مياه شرب بموط بالصور.. رئيس مركز الداخلة يتابع رصف الطريق الدائرى ومحطتى مياه شرب بموط
قام سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، بجولة تفقدية لمشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط والذى تبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 9.2 مليون جنيه والذى يتم تنفيذه ضمن خطة الرصف العامة بالمحافظة.

وتابع رئيس المركز أعمال الرصف وعمل البلدورات والحواجز الأسمنتية، كما تفقد عدة محطات لمياه الشرب قيد الإنشاء، منها محطة مياه سلا بموط ومحطة الشبابة بموط والتى يجرى العمل بهما ضمن خطة مياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل المياه النقية لساكنى تلك المناطق .

وقال سيد محمود رئيس المركز فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن مشروع رصف وإحلال الطريق الدائرى لمدينة موط سوف يسهم فى تخفيف الضغط على الطرق الداخلية للمدينة ويدعم مرور الشاحنات القادمة من وإلى منطقة شرق العوينات إلى الموانئ المختلفة لنقل محاصيل الشركات الزراعية عبر الطريق الدائرى بعيدا عن الكتلة السكنية لمدينة موط .

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (1)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (2)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (3)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (4)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (5)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (6)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (7)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (8)

مشروع استكمال رصف الطريق الدائرى حول مدينة موط (9)


>رئيس مدينة الداخلة: استكمال الطريق الدائرى حول "موط" بتكلفة 9 ملايين جنيه

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