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تعيين لالة بنت الشريف وزيرة للثقافة بموريتانيا

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تعيين لالة بنت الشريف وزيرة للثقافة بموريتانيا تعيين لالة بنت الشريف وزيرة للثقافة بموريتانيا

كتب : أ ش أ الجمعة 05-07-2013 17:24

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مرسوما بتعيين السيدة لالة بنت الشريف، رئيسة حزب "الحراك الشبابي من أجل الوطن"، عضو ائتلاف أحزاب الموالاة، وزيرة للثقافة والشباب والرياضة خلفا للوزيرة المقالة الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الموريتاني قد أقال الأسبوع الماضي وزيرة الثقافة السابقة، سيس بنت الشيخ، على خلفية قضية فساد في منح صفقة لتشييد ملعب رياضي في نواذيبو شمال البلاد، حيث يخضع زوجها الضابط بالجيش أحبيب ولد أحمد سالم، واثنان آخران للتحقيق بسبب صفقة لتشييد ملعب رياضي.

واعتقلت أجهزة الجرائم الاقتصادية المتهمين الثلاثة للتحقيق معهم في شبهات فساد في منح صفقة بناء ملعب رياضي في مدينة نواذيبو، وهي صفقة تتجاوز الملياري أوقية ممولة من موازنة وزارة الثقافة والرياضة الموريتانية التي تتولى حقيبتها زوجة أحد المعتقلين.

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