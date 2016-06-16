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مياه البحر الأحمر تعلن عن الانتهاء من إصلاح عطل موزع محطة الكريمات

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مياه البحر الأحمر تعلن عن الانتهاء من إصلاح عطل موزع محطة الكريمات مياه البحر الأحمر تعلن عن الانتهاء من إصلاح عطل موزع محطة الكريمات
أعلن المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، عن تشغيل محطة الكريمات بعد إصلاح العطل بموزع الكهرباء بها، وإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها من جديد إلى الغردقة وغارب.

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن عطل بموزع الكهرباء الخاص برافع 2 بخط مياه الكريمات المغذى لمدينتى الغردقة وغارب، ما أدى إلى فصل التيار الكهربى عن المحطة الرئيسية.

وأكدت على تشغيل المحطة أثناء العطل من خلال المولدات الاحتياطية، وهو ما يؤدى إلى ضعف كميات المياه التى تصل لمدن الغردقة وغارب.

وناشدت الشركة المواطنين من أهالى مدن رأس غارب والغردقة ترشيد استهلاك المياه لحين انتهاء الأزمة، حيث تم إبلاغ شركة كهرباء جنوب القاهرة لسرعة صيانة الأعطال لإعادة ضخ المياه للمحافظة بكامل طاقتها.


>مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن عطل بموزع الكهرباء المغذى لـ"رافع الكريمات"

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