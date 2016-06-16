جمعية تنمية المجتمع ببلاط تعلن مواعيد مقابلات مشروع "مستقبلنا فى إيدينا"

أعلنت جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط التابع لمحافظة الوادى الجديد عن مواعيد المقابلات الشخصية لمشروع برنامج دعم منظمات المجتمع المدنى، والذى يهدف لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة فى المحليات مشروع إعداد 40000 كادر شاب على مستوى الجمهورية "مستقبلنا فى إيدنا".

وقالت الجمعية إن المقابلات تستمر حتى يوم 25 يونيو الجارى لاختيار الكوادر التى ستحصل على تلك الدورة التدريبية المؤهلة لخوض انتخابات المحليات المرتقبة.

من ناحيته، قال محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن المشروع يستهدف تدريب 500 قيادة شبابية بمنطقة مركز ومدينة بلاط ومركز الداخلة ومركز الفرافرة، حيث يتم إجراء المقابلات بمقر الجمعية وفقا للجدول الذى تم الإعلان عنه لجميع قرى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

التضامن تقرر مد فترة الترشح للإلتحاق بمبادرة " مستقبلنا فى أيدينا" حتى 2 يونيو

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