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قطع مياه الشرب مساء غد عن عدة مناطق بأسوان

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قطع مياه الشرب مساء غد عن عدة مناطق بأسوان قطع مياه الشرب مساء غد عن عدة مناطق بأسوان
أعلنت محافظة أسوان عن قطع مياه الشرب، عن مناطق الزيداب والسيل الجديد والسيل الريفى وخور عواضة والناصرية حتى كوبرى الإسعاف بمدينة أسوان، من 12 مساء غد الجمعة وحتى 6 صباح السبت القادم.

وقالت المحافظة إن سبب قطع المياه يرجع لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط خط طرد محطة رفع صرف صحى الناصرية على خط الطرد القائم .

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المحددة، أو الاتصال بالخط الساخن 125 حال طلب سيارات مياه الشرب بالمجان .


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