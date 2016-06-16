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الغربية تشيع جثمان شهيد الشرطة بالعريش فى جنازة عسكرية بحضور المحافظ

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الغربية تشيع جثمان شهيد الشرطة بالعريش فى جنازة عسكرية بحضور المحافظ الغربية تشيع جثمان شهيد الشرطة بالعريش فى جنازة عسكرية بحضور المحافظ
تشيع مديرية أمن الغربية، جثمان رقيب شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الخميس فى جنازة عسكرية، والذى استشهد فى هجوم إرهابى على منزل كان متواجدا به برفقة أحد زملائه.

وأعلنت مديرية الأمن تشييع جثمان الشهيد عقب صلاة ظهر اليوم فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية دماط مركز قطور، يتقدمها اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية وأهالى القرية وأقارب الشهيد.


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