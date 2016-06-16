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بالصور.. تواجد أمنى مكثف حول لجان بيلا بكفر الشيخ وضبط حالتى غش

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بالصور.. تواجد أمنى مكثف حول لجان بيلا بكفر الشيخ وضبط حالتى غش بالصور.. تواجد أمنى مكثف حول لجان بيلا بكفر الشيخ وضبط حالتى غش
شهدت لجان بيلا تشديدات أمنية أمام اللجان برئاسة العميد احمد سعد مأمور مركز بيلا، لمنع اقتراب أولياء أمور الطلاب من اللجان لأول مرة، وتوفير الهدوء للطلاب والطالبات فى ظل تعاون بين مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ .

وشهدت لجنة مدرسة الإعدادية ببيلا ضبط حالتى غش بالمحمول، وتم استدعاء الشئون القانونية بالإدارة التعليمية للتحقيق مع الطالبين.

تأمين المدارس فى كفر الشيخ (1)

تأمين المدارس فى كفر الشيخ (2)

تأمين المدارس فى كفر الشيخ (3)

تأمين المدارس فى كفر الشيخ (4)


>التعليم: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد تسريبا لأسئلة الامتحانات حتى بدء اللجان

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