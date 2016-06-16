جامعة بنها ضمن أفضل 80 جامعة عربية طبقا للتصنيف البريطانى

أعلنت الشركة البريطانية "كواكاريلى سيموندس" نتيجة تصنيفها العالمى لعام 2016، حيث صنفت جامعة بنها برئاسة الدكتور على شمس الدين، ضمن أفضل 80 جامعة عربية، وبذلك تحتفظ الجامعة بترتيبها فى نادى المائة لأفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف "كيو أس" البريطانى للمنطقة العربية للعام الثانى على التوالى.

وقال الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف كيو أس شهد هذا العام منافسة شديدة بين أكثر من 300 جامعة عربية "حكومية وخاصة".

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا التصنيف أنه لا يتناول مؤشرات سطحية قد تخفى أكثر مما تبدى من الأوضاع المركبة داخل كل جامعة بل يتعمق فى تناوله تحليل مقومات هذه الجامعات إلى تقييم مستوى التعليم الذى تقدمه الجامعات المصنفة وجودة بحوثها الأساسية والتطبيقية وتوصيف قدرات خريجيها فى المراحل التعليمية الأساسية والعليا، بالإضافة أيضًا إلى موقعها الدولى.

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