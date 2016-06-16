سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك في مصر الخميس 16-6-2016 العملة الأمريكية تستقر عند 10.80 جنيه

سعر الدولار اليوم، سجل سعر الدولار الأمريكي في تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس، 16-6-2016، استقرارا وثباتا، مسجلا نفس السعر المتداول في تعاملات أمس، الأربعاء، بعد انخفاضه أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قروش، ليسجل 10.70 جنيه للشراء، و 10.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 16-6-2016

وعلى مستوى البنوك استقر سعر الصرف الرسمي للعملة الأمريكية أمام الجنيه، مسجلا ثباتا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.عماد مصطفى تاريخ النشر: منذ 1 ساعة آخر تحديث: منذ 27 دقيقة 6

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك في مصر الخميس 16-6-2016 العملة الأمريكية تستقر عند 10.80 جنيه

الدولار

سعر الدولار اليوم، سجل سعر الدولار الأمريكي في تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس، 16-6-2016، استقرارا وثباتا، مسجلا نفس السعر المتداول في تعاملات أمس، الأربعاء، بعد انخفاضه أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قروش، ليسجل 10.70 جنيه للشراء، و 10.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 16-6-2016

وعلى مستوى البنوك استقر سعر الصرف الرسمي للعملة الأمريكية أمام الجنيه، مسجلا ثباتا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وقال مصدر مصرفي بسوق الصرف المصرية، أن الدولار اتجه خلال الأسبوع الماضي نحو الهبوط بالسوق السوداء للعملة، وسط شح في المعروض نتيجة الحملات التفتيشية التي نفذها البنك المركزي، وملاحقات مباحث الأموال العامة لتجار العملة، إلا أن أسعار الصرف عاودت الارتفاع مجددا .

وأضاف المصدر أن تجار العملة ينفذون عمليات التداول بالمقاهي وبعض المحال التجارية والفنادق المتواجدة بوسط القاهرة خوفا ملاحقات مباحث الأموال العامة .

شبكةعيونالإخبارية

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