بالصور..«النقل» تبدأ في تشغيل قطار «مكيف» بالخط الأول للمترو

شهد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، اليوم الخميس، تشغيل قطار مكيف جديد بالخط الأول لمترو الأنفاق؛ بحضور قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

واستقل السعيد القطار من محطة سراي القبة حتى محطة السادات والتقى بعدد من الركاب، وأكد لهم أنَّ الهدف من إدخال هذه القطارات المكيفة للخط الأول هو رفع كفاءة الخط لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري وتوفير سبل الراحة لهم.

وقال في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، إنَّ القطار المكيف يعُد رقم 15 من إجمالي 20 قطارًا تم التعاقد عليهم لتطوير قطارات الخط الأول «المرج – حلوان»، مشيرًا إلى أنَّ القطار رقم 16 سيدخل الخدمة غدًا الجمعة .

وأوضح أنَّ إجمالي قيمة العقد الخاص بتوريد الـ20 قطارًا بلغ نحو 2,3 مليار جنيه مصري، مؤكدًا أنَّه تم ضغط البرنامج الزمنى ليتم توريد قطارين كل شهر ونصف الشهر .

وأشار إلى أهمية مترو الأنفاق كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم، مضيفًا أنَّ الدولة تعطي أولوية قصوى لمشروعات المترو، التي تمثل الحل الرئيسي لمشكلة الزحام داخل القاهرة الكبرى، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.