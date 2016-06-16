فوائد لا تتخيلها للفستق تجعلك تتناوله يومياً.. أبرزها تقوية القدرة الجنسية

الفستق واحد من أقدم المكسرات الشائعة فى العالم، حيث إنه اكتشف فى آسيا، وخصوصا فى إيران والعراق، ويجرى إنتاج الفستق فى العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا، والصين، وغيرها.

وتستغرق شجرة الفستق حوالى 10 إلى 12 سنة لإنتاج المحصول الأول، وهى ليست موسمية، وتتوفر على مدار السنة ويمكن شراؤها من أى سوبر ماركت.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “organicfacts”، عن فوائد مذهلة للفستق تجعله الخيار الأول للأشخاص الذين يعانون من الأمراض، وتشمل:

يعزز صحة القلب

يساعد على فقدان الوزن

يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال

يساعد فى علاج فقر الدم

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>واحدة من أكبر الفوائد الصحية للفستق أنه من المكسرات الصديقة للقلب، حيث إن تناوله بشكل منتظم يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول السيئ “LDL” فى الجسم، كما أنه يحتوى على المواد المضادة للأكسدة، والأحماض الدهنية غير المشبعة التى تعزز صحة القلب.>الفستق هو أيضاً الخيار الأول بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا، حيث إنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوى على نسبة عالية من البروتين، مع انخفاض الدهون المشبعة، وارتفاع فى الدهون غير المشبعة الصحية اللازمة لفقدان الوزن بفاعلية.>وفقا لبحث موسع نشر فى عام (2011)، وجد الباحثون أن الفستق يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.>وقد أظهرت الدراسات أن الرجال الذين كانوا يتناولون حوالى 100 جرام من الفستق يومياً لمدة 3 أسابيع تحسنت وظيفة الانتصاب لديهم بنحو 50%.>الفستق يحتوى على نسبة عالية من النحاس، والتى تساعد فى امتصاص الحديد من قبل الجسم بمعدل مرتفع، وهذا يساعد الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

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