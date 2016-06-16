بدء حجز 2568 وحدة بالرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج الاثنين المقبل

أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن فتح باب الحجز لـ2568 وحدة سكنية بمدينتى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقال المهندس خالد عباس، فى بيان له اليوم، أن الحجز سيكون من خلال الموقع الإلكترونى""www.nuca.gov.eg"، لافتا إلى أن الوحداتعبارة عن جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى مدينتى وامتداد الرحاب.

>وأوضح عباس ، أن الحجز سيكون لمدة اسبوعين، مشيرا إلى أن الوحدات مقسمة كالتالى : 1320 وحدة بمدينتى، و1248 وحدة بامتداد الرحاب، وذلك بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

> وحول شروط الحجز، أشار إلى أنه يشترط أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل عمرة عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبخصوص شروط سداد ثمن الوحدات، أكد أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 50% من قيمة الوحدة، شاملاً التميز، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب ومدينتى، على أن يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل 3,5? سنويا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكترونى، ويكون سداد المقدم والأقساط والأعباء البنكية بالدولار الأمريكى، ويتم إعادة تقييم الاقساط وفقا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم "وقت سداد الأقساط فى تواريخ استحقاقها"، وتكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز، مشيراً إلى أن سعر المتر 800 دولار للمتر المسطح مبانى بامتداد الرحاب، و575 دولاراً للمتر بمدينتى، وذلك للسداد الفورى، بخلاف نسب التميز.

موضوعات متعلقة

>

>الإسكان:فتح باب الحجز لمرحلة جديدة بمشروع "بيت الوطن"للمصريين بالخارج بـ7 مدن جديدة

>