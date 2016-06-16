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التموين: أصحاب صوامع العبور زوروا محاضر للاستيلاء على 122مليون جنيه

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التموين: أصحاب صوامع العبور زوروا محاضر للاستيلاء على 122مليون جنيه التموين: أصحاب صوامع العبور زوروا محاضر للاستيلاء على 122مليون جنيه
قال المهندس جمال السيد وكيل وزارة فى القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور قاموا بتحرير محاضر استلام وهمية تقدر بحوالى 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.

وكشف السيد أن لجنة الجرد اكتشفت وجود عجز صارخ فى الحساب الختامى لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم بخلاف الأرقام الواردة فى كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تبين قيام اللجان المشكلة لاستلام القمح بصومعتين بالعبور بتحرير محاضر وهمية على أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح لصالح مطاحن كبرى دون أن يحدث ذلك بعد القيام بوضع أرقام حيازات خاصة بالمزارعين لصالحهم حتى يضفى على الإجراء أنه سليم من الناحية الإجرائية، وتحصل المطاحن على أموال طائلة جراء عملية التوريد الوهمية بسعر 420 جنيهًا للإردب ثم تورد بعد الغلق، وتستفيد من المبالغ التى تحصلت عليها.

وأشار جمال السيد إلى أنه تم إجراء عملية جرد مبدئى بصومعتين بالعبور، ووجد عجز بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.

وطالب وكيل وزارة التموين باجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لأن الفكرة التى تم تنفيذها فى صوامع القليوبية ممكن أصحاب صوامع أخرى تنفذها بنفس الفعل.

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مصر 365

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