إبطال مفعول 6 قنابل بدائية الصنع داخل مدرسة ابتدائية فى أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بأسيوط من إبطال مفعول 6 قنابل "بدائية الصنع"، عُثر عليها داخل إحدى مدارس مركز أبوتيج.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، بوجود عدد من الأجسام الغريبة داخل مدرسة الروضة الابتدائية المشتركة بقرية باقور، التابعة لمركز أبوتيج، انتقلت قيادات مديرية الأمن وقوات المفرقعات والدفاع المدنى إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أنها 6 قنابل بدائية الصنع.

وفرضت القوات كردوناً أمنياً بمحيط موقع البلاغ، ونجحت فى إبطال مفعول القنابل وتمشيط المنطقة، تحسباً لوجود قنابل أخرى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن المدرسة ليس بها طلاب، ولكن يتردد عليها مدرسو المدرسة فقط.

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