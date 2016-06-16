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أحمد عز وزينة يتغيبان عن رابع جلسات دعوى بطلان حكم إثبات نسب التوأم

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أحمد عز وزينة يتغيبان عن رابع جلسات دعوى بطلان حكم إثبات نسب التوأم أحمد عز وزينة يتغيبان عن رابع جلسات دعوى بطلان حكم إثبات نسب التوأم
تغيب الفنان أحمد عز والفنانة زينة، اليوم الخميس، عن حضور رابع جلسات دعوى بطلان حكم إثبات نسب التوأم، ومثل المحامى معتز الدكر كوكيل عن الفنانة زينة.

يذكر أن عمر عبد الرحمن محامى الفنان أحمد عز قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مدينة نصر وطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة لموكله، وعدم الاعتداد به لبطلان الإجراءات.

وكانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى 13 يناير الماضى بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن"عز" و"زينة" قد تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها "نسرين" فى الرحاب.


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