كهرباء «القاهرة»: إنتهاء ​إصلاح محطة مياه الكريمات

كتب – مراسل «ONA»

قال المهندس يحيي صديق، رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، إنَّ مهندسي كهرباء جنوب القاهرة انتهوا من إجراء عمليات إصلاح العطل المفاجئ بموزع كهرباء محطة مياه الكريمات المغذية للغردقة ورأس غارب.

وأضاف صديق في تصريحاتٍ، الخميس، أنَّه تم إعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها، مؤكدًا أنَّ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أعلنت عن حدوث عطل مفاجئ بموزع الكهرباء الخاص برافع 2 بخط مياه الكريمات الغردقة المغذى لمدينتى الغردقة وغارب.

وتابع: ” فصل التيار الكهربائى أدى لانقطاع ضخ المياه ولجأت الشركة إلى تشغيل المحطة من خلال المولدات الاحتياطية وهو ما يؤدى إلى ضعف كميات المياه التى تصل لمدن الغردقة وغارب”.