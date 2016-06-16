التعليم: رصد تسريب ورقة اسئلة الفلسفة والمنطق بلجنة بطوخ

ذكرت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها أن فريق مكافحة الغش الاليكتروني بغرفة العمليات المركزية لمتحانات الثانوية العامة تمكن من تتبع مصدر ورقة أسئلة امتحان مادة الفلسفة التي تم تداولها اليوم الخميس ، وتم رصد من قام بنشر ورقة الاسئلة، حيث تبين أن المصدر طالب يؤدى الامتحان بلجنة مدرسة طوخ الإعدادية بنين بالقليوبية ، وتم ضبطه وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتُهيب الوزارة بأولياء أمور طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام بالتوجيه لأبنائهم بعدم اللجوء إلى استخدام أي وسيلة من وسائل الغش؛ حفاظًا على مستقبلهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، فى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.