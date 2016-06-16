لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات "السورية - السورية" فى جنيف

أفاد نائب وزير الخارجية الروسى "ميخائيل بوجدانوف" اليوم الخميس، أن اللقاء بين وزير الخارجية سرجى لافروف ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا دى ميستورا، الذى يزور روسيا حاليا، سيركز على مجمل المسائل المتعلقة بتسوية الأزمة السورية، بما فى ذلك آفاق إجراء الجولة المقبلة من المحادثات السورية-السورية فى جنيف.

وأضاف بوجدانوف ،حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم)، أنه سيتم الاستفسار من دى ميستورا عن مواعيد استئناف المحادثات السورية، مشيرا إلى أن بلاده تدعو إلى إجرائها فى أقرب وقت ممكن.

وأكد أن موسكو تدعم إجراء عملية التفاوض بوتيرة أسرع، قائلا لأننا بدون ذلك سنكون عاجزين عن الالتزام بالجدول الزمنى الذى توصلنا إلى التوافق بشأنه فى إطار محادثات فيينا.

وأشار إلى أن البعض يتحدث عن بدء المرحلة الانتقالية بسوريا فى أول أغسطس، وعن إجرائها لمدة 18 شهرا، محذرا بهذا الصدد من استحالة تحقيق هذه الأهداف بلا حوار بين السوريين أنفسهم.

>وأكد أن موسكو تؤيد هدنة طويلة الأمد فى حلب السورية، مضيفا أنه تم الاتفاق مع واشنطن بشأن ذلك على المستوى الرفيع، وأصدرنا بيانات مشتركة، اعتمد المجتمع الدولى عليها لتبنى قرارات.

يشار إلى أن اللقاء بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والمبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، يأتى على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى المنعقد فى موسكو.