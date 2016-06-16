أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الري: إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار بالكونغو

Google+ Print
الري: إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار بالكونغو الري: إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار بالكونغو

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

 كتب – مراسل «ONA»

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرًا، إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار، وذلك باستخدام التقنيات المتطورة لجمع المعلومات الجغرافية والبيانات.

وأضاف عبد العاطي في بيانٍ له، الخميس، أنَّ تكلفة المشروع قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أنَّ الوزارة تنفذ عدد من المشروعات مع دولة الكونغو الشقيقة؛ أهمها مشروع توفير المدخلات اللازمة للنماذج الهيدرولوجية ونماذج الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية واستخدامها في الدراسات والأبحاث الهيدرولوجية والهيدروليكية.

وتابع:” هناك عدد من المشاريع منها مشروع إعداد دراسة جدوى لإنتاج الطاقة وتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذا مشروع حفر وتجهيز 30 بئر جوفى، إلى جانب مشروع للتدريب وبناء القدرات، وكذلك مشروع ايفاد الخبراء في الزراعة والري” .

من ناحيته، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل  ، إن القطاع بالتعاون مع مركز التنبؤ التابع للوزارة قام بإعداد خطة العمل لإنشاء المركز والذى يشمل كافة الجوانب الفنية وتوريد أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج والنماذج الرياضية و التي تم بالفعل شراء عدد كبير منها وجاهزة للشحن الى مركز التنبؤ بكنساشا.

ولفت إلى أنَّ الوزارة تقوم بإعداد دورتين مكثفتين في مجال المبادئ الأساسية للتنبؤ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا