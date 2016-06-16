الري: إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار بالكونغو

كتب – مراسل «ONA»

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرًا، إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار، وذلك باستخدام التقنيات المتطورة لجمع المعلومات الجغرافية والبيانات.

وأضاف عبد العاطي في بيانٍ له، الخميس، أنَّ تكلفة المشروع قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أنَّ الوزارة تنفذ عدد من المشروعات مع دولة الكونغو الشقيقة؛ أهمها مشروع توفير المدخلات اللازمة للنماذج الهيدرولوجية ونماذج الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية واستخدامها في الدراسات والأبحاث الهيدرولوجية والهيدروليكية.

وتابع:” هناك عدد من المشاريع منها مشروع إعداد دراسة جدوى لإنتاج الطاقة وتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذا مشروع حفر وتجهيز 30 بئر جوفى، إلى جانب مشروع للتدريب وبناء القدرات، وكذلك مشروع ايفاد الخبراء في الزراعة والري” .

من ناحيته، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ، إن القطاع بالتعاون مع مركز التنبؤ التابع للوزارة قام بإعداد خطة العمل لإنشاء المركز والذى يشمل كافة الجوانب الفنية وتوريد أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج والنماذج الرياضية و التي تم بالفعل شراء عدد كبير منها وجاهزة للشحن الى مركز التنبؤ بكنساشا.

ولفت إلى أنَّ الوزارة تقوم بإعداد دورتين مكثفتين في مجال المبادئ الأساسية للتنبؤ.