ضبط سيارة مبلغ بسرقتها من الشركة القابضة للمياة بشبر الخيمة فى المنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ عام 2004 من الشركة القابضة للمياة بشبر الخيمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، اخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من ضبط السيارة رقم (أ.ق. 4387) أثناء توقفها أمام ورشة ميكانيكا سيارات، بمدينة شبين الكوم ملك ع. ع. م. ع بالاستعلام عن اللوحات، تبين عدم وجود بيانات مدرجة لها على الحاسب الآلى.

بسؤال صاحب الورشة، عن سبب تواجد تلك السيارة، قال إنها ملك، أ. م. ر. ع. ا ومقيم مدينة شبين الكوم بتفتيش السيارة، عثر بداخلها على رخصة تسيير للسيارة المنوه عنها بذات الرقم منسوب صدورها إلى وحدة مرور الدقى ويشتبه فى كونها مزورة عن طريق الإصطناع، برفع رقم الشاسية وجد رقم 7189463 وبالفحص تبين أنه يخص السيارة رقم ( س ل و824 ) ذات الشاسية موتور رقم 107868 وحدة مرور القطامية،ن هاية الترخيص 13/1/2014، وأنها ملك الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ومبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 1592 جنح أول شبرا الخيمة لسنة 2014.

بالاستعلام عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة المضبوطة رقم ( أ ق 4387 ) من وحدة مرور الدقى، تبين أنها تخص سيارة أخرى، وتم استبدالها برقم ( ر د ق 892 ) وأن رخصة التسيير المضبوطة، تبين أنها لا تخص الوحدة، وتمكنت وحدة مباحث المرور، من ضبط مالك السيارة سالف الذكر.. وبمواجهته، أنكر ما نسب إليه وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 10149 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة.

تفاصيل القبض على مراسل قناة مكملين الإخوانية.. انتحل صفة ضابط شرطة بالمنوفية.. المتهم يعترف: القناة أكل عيشى وباشتغل فيها.. والأمن يضبطه أثناء تصوير فيديوهات بشبين الكوم.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام