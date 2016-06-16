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مباحث الداخلة تضبط لص العلامات الإرشادية على الطرق الفرعية

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مباحث الداخلة تضبط لص العلامات الإرشادية على الطرق الفرعية مباحث الداخلة تضبط لص العلامات الإرشادية على الطرق الفرعية
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط حداد قام بسرقة عدد من العلامات الإرشادية على طريق الداخلة - الخارجة والطرق الفرعية المؤدية إلى القرى وتم تحريز اللوحات المضبوطة وتحرر بها محضر رقم 775 إدارى الداخلة 2016، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط " على .أ " '38 سنة- ويعمل حداد ومقيم قرية غرب الموهوب وبحوزته عدد من العلامات الإرشادية بمحل عمله بورشة الحدادة بالمنطقة الصناعية، وذلك بعد أن ورد بلاغ من ملاحظ شركة النيل للطرق والكبارى والمسئول عن متابعة العلامات الارشادية وبعد التحريات والفحص تمكنت مباحث الداخلة من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.


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