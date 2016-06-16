تهشم سيارة ملاكى سقط عليها أجزاء سور خرسانى لمحل تجارى بأكتوبر

تهشمت سيارة ملاكى، اليوم الخميس، بعدما سقط عليها سور خرسانى لإحدى المحلات بالحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى تحطمها بالكامل، وتوقف حركة المرور، وانتقل رجال الإنقاذ البرى وتم إزالتها من الطريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سور خرسانى أعلى سيارة بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارتى إنقاذ، وتم فرض كردون أمنى بالمكان، وتم إزالة حطام الحادث بدون وقوع أى إصابات.

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