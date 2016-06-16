أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يشن حملة لمواجهة استغلال الجراجات فى أنشطة مخالفة برأس البر

Google+ Print
محافظ دمياط يشن حملة لمواجهة استغلال الجراجات فى أنشطة مخالفة برأس البر محافظ دمياط يشن حملة لمواجهة استغلال الجراجات فى أنشطة مخالفة برأس البر
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الخميس، بسرعة شن حملة مكبرة بمعدات مجلس مدينة رأس البر، لمواجهة ظاهرة استغلال مأوى السيارات والجراجات، فى غير الغرض المخصص من أجله وإدارة أنشطة مخالفة ومقلقة للراحة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشن حملة موسعة صباحًا للحد من الظاهرة وبمباغتة المواقع المذكورة.

تم ضبط كميات كبيرة من عربات اليد والأفران وأسطوانات البوتاجاز والموازين والاستندات، يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة يوميًا للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.


>الانتهاء من إنارة المرحلة الأولى بمنطقة الامتداد العمراني براس البر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365