محافظ دمياط يشن حملة لمواجهة استغلال الجراجات فى أنشطة مخالفة برأس البر

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الخميس، بسرعة شن حملة مكبرة بمعدات مجلس مدينة رأس البر، لمواجهة ظاهرة استغلال مأوى السيارات والجراجات، فى غير الغرض المخصص من أجله وإدارة أنشطة مخالفة ومقلقة للراحة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشن حملة موسعة صباحًا للحد من الظاهرة وبمباغتة المواقع المذكورة.

تم ضبط كميات كبيرة من عربات اليد والأفران وأسطوانات البوتاجاز والموازين والاستندات، يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة يوميًا للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.

الانتهاء من إنارة المرحلة الأولى بمنطقة الامتداد العمراني براس البر

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