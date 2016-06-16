بالصور..محافظ الغربية يشارك فى احتفالية الشباب والرياضة بذكرى العاشر من رمضان

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مساء أمس الأربعاء، فى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالغربية، والإدارة العامة للطلائع والإدارة العامة للرياضة" بمناسبة إحياء ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وختام أنشطه مديرية الشباب والرياضة.

أقيمت الاحتفالية بحمام السباحة الأوليمبى باستاد طنطا الرياضى، بمشاركة اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب وأيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة وفتحى الفقى رئيس مدينة طنطا، ونادية حسونة رئيس حى ثان طنطا، وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وافتتح المحافظ معرض الفنون التشكيلية الفائز على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، والتقى بأبطال الأعمال وهنأهم على تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأكد على مساعدة المحافظة ودعمهم فى التمثيل على مستوى الجمهورية والعالمى.

وأكد "محافظ الغربية" فى كلمته، أن انتصار العاشر من رمضان هو انتصار الإيمان والإرادة والضربة الجوية كلمة السر فى الانتصار، و200 طائرة مصرية ضربت بطائرات الدفاع الجوى للعدو، كما أن مضخات المياه تدل على عبقرية العقلية المصرية، وأن الجيش المصرى يمتلك القدرة على حماية الوطن.

>وتم عرض فيلم وثائقى عن انتصارات العاشر من رمضان مع انطلاق الألعاب النارية فى سماء محافظة الغربية.

وشهدت الاحتفالية عدة عروض وأغانى وطنية للطلائع والكورال والموسيقى أوبريت إرادة شعب، أوبريت فنى ودينى لفرق المواهب بالمحلة، وفقرة التواشيح الدينية للمبتهل مهند أبو الكرامات، كما تم تقديم عروض رياضيه لأبطال السباحة والكاراتيه.

كما شهد الحفل تكريم عدد من الإعلاميين والمؤسسات الصحفية، على رأسها "موقع جريدة اليوم السابع " لما له من دور ريادى فى العمل الإعلامى والتثقيفى والتنويرى.

بالصور.. وكيل شباب الغربية يلتقى بالوفد المشارك فى منتدى الحوار الوطنى

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