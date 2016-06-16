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"تنشيط السياحة" بأسيوط تنظم أمسيات رمضانية بقنطرة المجذوب الأثرية

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"تنشيط السياحة" بأسيوط تنظم أمسيات رمضانية بقنطرة المجذوب الأثرية "تنشيط السياحة" بأسيوط تنظم أمسيات رمضانية بقنطرة المجذوب الأثرية
قال عثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط، إن الهيئة نظمت عدة امسيات واحتفالات رمضانية بقنطرة المجذوب الأثرية بغرب مدينة أسيوط، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحى ومركز النيل للإعلام وهيئة الآثار المصرية وهيئة قصور الثقافة.

وقال فى بيان للمحافظة اليوم، إن الأمسيات والاحتفالات شهدت اقبالاً من الأهالى والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بحضور ايمن محروس رئيس مركز ومدينة اسيوط ورمضان عثمان مدير الهيئة المصرية للتنشيط السياحى ومحسن جمال مدير مركز النيل للإعلام ومدحت القاضى رئيس حى غرب أسيوط وأسامة انور بشاى مدير ادارة السياحة بالمحافظة.

وأوضح الحسينى، أنه تم عرض فيلم تسجيلى عن محافظة أسيوط وتاريخها والأماكن الاثرية بها وبعض العروض المتنوعة لفرقة الفجر للإنشاد الدينى خلال الاحتفالات وسط تفاعل من الجمهور والمشاركين فى الامسيات، مؤكداً على استمرار تلك الأمسيات ببعض الاماكن الاثرية مثل وكالة شلبى وذلك وفقاً للخطة التى تم وضعها لبرنامج فعاليات شهر رمضان وبموافقة ودعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بهدف نشر الوعى السياحى بين أبناء المحافظة ومشاركة شعب اسيوط احتفالاته ولياليه الرمضانية.

وأكد ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أهمية قطاع السياحة خاصة السياحة الداخلية واستغلال كافة المواقع الأثرية بالمحافظة، وذلك لنشر الوعى السياحى والثقافى بين المواطنين موضحاً أن المحافظة تحتوى على العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التى تمثل الحضارات المختلفة.

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