روسيا وفنزويلا تبحثان تجميد إنتاج النفط

بحث وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع نظيره الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، اليوم الخميس، قضايا التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة “أوبك”.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيانها: “إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية روسيا وفنزويلا في مجال قطاع الطاقة، والوضع في سوق النفط، ونتائج اجتماع منظمة “أوبك” الذي انعقد في فيينا الشهر الماضي، واَفاق التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في المنظمة”.

وكان الوزير الروسي قد عقد اجتماعا مع نظيره الفنزويلي قبل افتتاح منتدى “سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”، الذي انطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية يوم الخميس، وسيستمر المنتدى مدة 3 أيام، وسط مشاركة واسعة من كبار السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

وكان منتجو النفط من داخل منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” ومن خارجها، كروسيا، فشلوا خلال اجتماع انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، في أبريل الماضي في التوصل إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج لدعم الأسعار المتهاوية، وذلك بسبب خلافات بين إيران والسعودية.

فالسعودية رفضت التوقيع على أي ترتيبات لتثبيت الإنتاج، مالم توقع عليها إيران، في حين ترفض طهران الالتزام بأي سقف للإنتاج، معللة ذلك برغبتها في استعادة حصتها في السوق والتي فقدتها نتيجة العقوبات الدولية.