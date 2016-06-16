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القبض على الطالب المتورط في تسريب امتحان الكيمياء بالقليوبية

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القبض على الطالب المتورط في تسريب امتحان الكيمياء بالقليوبية القبض على الطالب المتورط في تسريب امتحان الكيمياء بالقليوبية

أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم،  أن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015-2016 تمكن من تتبع مصدر نشر ورقة أسئلة امتحان الكيمياء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى منذ قليل.

وأضافت الوزارة، خلال بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الطالب الذي تم ضبطه يؤدى الامتحان بلجنة مدرسة طوخ الإعدادية بنين بالقليوبية، مؤكدة أنه تم تحرير محضر غش له تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

وناشدت الوزارة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام بالتنبيه على أبنائهم عدم اللجوء إلى استخدام أي وسيلة من وسائل الغش، حفاظًا على مستقبلهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يذكر أن عددا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تداولوا صورة لورقة أسئلة امتحان «الكيمياء» للثانوية العامة، وذلك بعد دخول الطلاب اللجان بربع ساعة.

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