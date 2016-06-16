الكركديه.. أشهر المشروبات الشعبية فى رمضان يخفض ضغط الدم

يعتبر الكركدية من المشروبات المنتشرة فى مصر ، والبعض يفضلونه ساخنا والآخر يفضلونه باردا، وقد ارتبط مشروب الكركديه بارتفاع ضغط الدم ولكن قد لا ينتبه البعض أن الكركدية يعمل على خفض الضغط لذلك يفضلونه فى رمضان وعلى وجبة الإفطار.

أكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، أن الكركديه يحتوى على أحماض عضوية مثل الماليك والطرطريك والستريك، كما يحتوى على بعض المواد المخاطية وكذلك على مواد جليكوسيدية وأملاح (أكسالات الكالسيوم)، وفيتامينC كما أنه يحتوى على مواد فينولية مثل الفلافونيدات ومادة الأنثوسيانين(Anthocyanin) وهى صبغه تكسب الزهره اللون الأحمر خاصة فى الوسط الحامضى ويتغير لونها فى الوسط القلوى.

وقال: تعتبر المواد الفينولية والفلافوندية والصبغة الحمراء الأنثوسيانين (Anthocyanin) هى المواد الفعاله المسئولة عن الكثير من التأثيرات الطبية للكركديه، فهى مواد مضادة للأكسدة وتحمى الأنسجة من التلف، وتؤخر أعراض الشيخوخة، وتحفز جهاز المناعة، كما أكدت بعض الأبحاث قدرتها على إيقاف تكاثر بعض الخلايا السرطانية مثل سرطان المعدة وعنق الرحم، وسرطان الدم (Leukemia).

وأثبتت الأبحاث قدرة المواد الفينولية بالكركديه على خفض نسبة الدهون الضارة بالدم (LDL)، ونظرا لاحتواء الكركديه على مواد حمضيه فهو قاتل لمعظم أنواع البكتيريا كما تمتاز المواد الفلافوندية بقدرتها على تنقية الجسم من السموم.

الكركديه المعروف باللاتينية باسم (Hibiscus sabdarriffa) شجيرة ذات أزهار حمراء، والجزء المستعمل منها كمشروب هو السبلات (الأوراق) التى تحيط بالزهرة وتكتسى باللون الأحمر الداكن أو الفاتح بعد تجفيفها.

وأحدث الدراسات على الكركديه أثبتت أن خلاصة الكركديه المائية أسهمت بطريقة ملحوظة فى تقليل الوزن بالنسبة للمصابين بالسمنة.

كما أكدت دراسة أخرى فى عام 2012 قدرة خلاصة الكركديه المائية فى إدرار البول وتقليل نسبة الصوديوم مما يكون له تأثير ايجابى فى خفض ضغط الدم المرتفع.

وفى مارس 2013 أجريت دراسة بولاية أريزونا الأمريكية اثبتت قدرة المواد الفينولية فى الكركديه على خفض نسبة الكولسترول والدهون الضارة بالدم، كما أن هذه المواد البوليفينولية لها تأثير إيجابى فى حماية ووقاية خلايا الجسم من التلف والوقاية من الأورام السرطانية.

ونظرا لقدرة صبغة الأنثوسيانين على تغيير لونها تبعا لحامضية أو قلوية الوسط المذابة فيه فقد أصبحت بديلا طبيعيا لصبغات الشعر وتلوينه بعدة درجات ويستخدم كصبغة ملونة طبيعية فى الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

الكركديه أفضل ساخن أم بارد

>وقال الدكتور مصيلحى نأتى للسؤال الحائر بين أفراد مجتمعنا هل الكركديه يخفض ضغط الدم المرتفع أم يرفع الضغط؟

والسؤال المتداول الآخر هل الكركديه المحضر على الساخن يرفع ضغط الدم والمحضر بالنقع على البارد يخفض الضغط؟

أكدت الدراسات والأبحاث التى أجريت على الكركديه وعلاقته بضغط الدم بعد إجراء دراسة حديثة على 70 مريضا بضغط الدم المرتفع نصفهم أخذ دواء معروف لعلاج ضغط الدم المرتفع (Captopril) والنصف الآخر تناول الخلاصة المائية للكركديه فكانت النتائج متقاربة لحد كبير حيث انخفض ضغط دم 79% من المجموعه التى تناولت الكركديه، وفى المقابل انخفض ضغط دم 84% من المجموعة التى تناولت (Captopril).

وأكدت الأبحاث أن المواد المخفضه لضغط الدم تذوب فى الماء بسهولة ونفت الأبحاث الاعتقاد الخاطئ أن تحضير الكركديه على الساخن قد يرفع ضغط الدم، كما أكدت الأبحاث أن الخلاصه المائيه للكركديه سواء على البارد أو الساخن كلاهما لهما تأثيرا خافض لضغط الدم المرتفع، ولكن أوصت كالعادة دائما فى تحضير المشروبات العشبية على الساخن بضرورة اضافة الماء الساخن على سبلات الكركديه وتركه 5 دقائق قبل شربه، أو يمكن تحضيره بالنقع على البارد لمدة 12 ساعة ولا نحاول غلى الكركديه مع الماء حتى لا تتكسر وتفسد المواد الفعاله.

وقال الدكتور خالد مصيلحى بعد سرد كل فوائد الكركديه السابقه والتأكيد على أن خلاصة الكركديه المائيه لها تأثير خافض لضغط الدم المرتفع سواء باردا أوساخنا نحذر الفئات التى تعشق الكركديه لأنه محظور استخدامه على مرضى ضغط الدم المنخفض لأنه سيزيد من انخفاض ضغط الدم.

ونظرا لقدرته فى خفض ضغط الدم يفضل عدم تناول كميات كبيره منه خاصة بعد السحور حتى لا يتسبب فى هبوط فى ضغط الدم والكسل خلال فترة الصيام، كما أن الكركديه محظور استخدامه للحوامل والمرضعات، وكثرة تناول الكركديه قد يكون سببا فى تكوين بعض حصوات الكلى نظرا لاحتوائه على نسبه من أملاح الأوكسالات، لذلك لا ينصح بتخزين الكركديه المحضر أكثر من 24 ساعة حتى لا يحدث ترسيب لأملاح الأوكسالات مما يضر بالكلى وتكوين الحصوات.

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