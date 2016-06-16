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أخبار سوريا..الجيش السورى يتقدم فى ريف اللاذقية

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أخبار سوريا..الجيش السورى يتقدم فى ريف اللاذقية أخبار سوريا..الجيش السورى يتقدم فى ريف اللاذقية
استعاد الجيش السورى السيطرة على قرية قرمنلى وتلالها، فى منطقة بايربوجاق (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية شمال غربى سوريا.

وأوضحت مصادر سورية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الخميس، أن الجيش السورى سيطر أيضا على قرية عيسى بنار فى ذات المنطقة.

وكانت قوات الجيش السورى قد سيطرت، فى وقت سابق يوم أمس على قرية عين عيسى (عيسى بينار) بجبل التركمان (بايربوجاق) فى محافظة اللاذقية.

وتتمتع قرية قرمنلى وتلالها، التى استعاد الجيش السورى السيطرة عليها، بموقع استراتيجى مهم، لإطلالها على ما تبقى من مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
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مصر 365

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