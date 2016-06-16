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أرامكو السعودية: إخماد حريق محدود فى خط أنابيب دون تأثر إمدادات النفط

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أرامكو السعودية: إخماد حريق محدود فى خط أنابيب دون تأثر إمدادات النفط أرامكو السعودية: إخماد حريق محدود فى خط أنابيب دون تأثر إمدادات النفط
قالت شركة أرامكو أن حريقا محدودا اندلع فى خط أنابيب صباح اليوم الخميس لكن تمت السيطرة عليه بسرعة دون وقوع إصابات أو تعطل إمدادات النفط.

وقالت الشركة الحكومية على حسابها بموقع تويتر أنه تمت "السيطرة على حريق محدود فى خط أنابيب قرب رأس تنورة صباح اليوم دون وقوع إصابات وعودة العمل فيه بعد إصلاحه."

وأضافت "لم تتأثر الإمدادات للعملاء بسبب الحريق وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث."

وتقع رأس تنورة فى شرق المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم وتقع أكبر مصفاة للنفط فى المملكة هناك كما أن الميناء مركز كبير للعمليات النفطية.
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مصر 365

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